Ausblick: Asbury Automotive Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asbury Automotive Group wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,66 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,54 USD erwirtschaftet worden.

Asbury Automotive Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,90 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 28,08 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 21,50 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 18,19 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 17,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at