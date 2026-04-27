Asbury Automotive Group Aktie
WKN: 766687 / ISIN: US0434361046
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Asbury Automotive Group legt Quartalsergebnis vor
Asbury Automotive Group lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Asbury Automotive Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,71 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,46 Prozent auf 4,37 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 25,13 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,84 Milliarden USD, gegenüber 18,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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