Ausblick: Asbury Automotive Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Asbury Automotive Group wird am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,31 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Asbury Automotive Group ein EPS von 7,76 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Asbury Automotive Group nach den Prognosen von 8 Analysten 4,49 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,37 Milliarden USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 25,70 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 25,13 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 18,05 Milliarden USD, gegenüber 18,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at