Ascend Wellness a Aktie
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Ascend Wellness A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ascend Wellness A äußert sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Ascend Wellness A nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 122,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 136,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,415 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 501,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 561,6 Millionen USD waren.
