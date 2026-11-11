Ascend Wellness a Aktie

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WKN DE: A3CN63 / ISIN: US04351N1063

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ascend Wellness A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ascend Wellness A wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,070 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ascend Wellness A noch -0,130 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 129,6 Millionen USD – ein Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ascend Wellness A 124,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,217 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,580 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 503,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 500,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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