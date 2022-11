Ausblick: Ascend Wellness A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ascend Wellness A präsentiert am 10.11.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,043 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 105,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,310 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,820 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 401,6 Millionen USD, gegenüber 332,4 Millionen USD im Vorjahr.

