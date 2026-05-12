Ascend Wellness a Aktie
WKN DE: A3CN63 / ISIN: US04351N1063
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ascend Wellness A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ascend Wellness A stellt am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ascend Wellness A noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 115,5 Millionen USD gegenüber 128,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,75 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,217 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,580 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 489,1 Millionen USD, gegenüber 500,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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