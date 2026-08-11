Ascend Wellness a Aktie
WKN DE: A3CN63 / ISIN: US04351N1063
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ascend Wellness A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ascend Wellness A wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ascend Wellness A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,060 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 119,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 127,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,193 USD je Aktie, gegenüber -0,580 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 485,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 500,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Ascend Wellness A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Ascend Wellness A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Ascend Wellness A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Ascend Wellness A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Ascend Wellness A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A-
|0,40
|-1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.