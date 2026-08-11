Ascend Wellness a Aktie

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WKN DE: A3CN63 / ISIN: US04351N1063

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ascend Wellness A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ascend Wellness A wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ascend Wellness A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,060 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 119,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 127,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,193 USD je Aktie, gegenüber -0,580 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 485,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 500,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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