10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ascendis Pharma (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ascendis Pharma (spons ADRs) wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ascendis Pharma (spons ADRs) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,191 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 245,6 Millionen EUR betragen, verglichen mit 185,5 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,412 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -7,060 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 708,5 Millionen EUR, gegenüber 393,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

