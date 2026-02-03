Ausblick: ASGN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ASGN wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,950 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 973,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 985,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,58 USD im Vergleich zu 3,83 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,97 Milliarden USD, gegenüber 4,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at