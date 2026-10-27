ASGN Incorporated Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JG99 / ISIN: US00191U1025
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: ASGN präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ASGN veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten schätzen, dass ASGN für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll ASGN 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,01 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ASGN 1,01 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,60 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,97 Milliarden USD, gegenüber 3,98 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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