Ausblick: ASGN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASGN äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,817 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 990,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,60 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,94 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,98 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at