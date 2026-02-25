Ausblick: Ashford Hospitality Prime legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ashford Hospitality Prime äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Ashford Hospitality Prime für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,510 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 147,2 Millionen USD gegenüber 173,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,900 USD, gegenüber -0,770 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 685,7 Millionen USD im Vergleich zu 728,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at