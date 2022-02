Ausblick: Ashford Hospitality Prime zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ashford Hospitality Prime wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,200 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 74,03 Prozent erhöht. Damals waren -0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 131,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 120,0 Millionen USD gegenüber 51,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,741 USD, gegenüber -3,390 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 417,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 227,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at