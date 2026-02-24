Ashford Hospitality Trust Aktie

Ashford Hospitality Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40S05 / ISIN: US0441037944

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ashford Hospitality Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ashford Hospitality Trust öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -12,330 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ashford Hospitality Trust noch -23,830 USD je Aktie verloren.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 3,44 Prozent auf 266,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 275,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -35,370 USD, gegenüber -17,540 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,17 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach, während der deutsche Leitindex ebenfalls abwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
