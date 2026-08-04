Ashikaga Holdings Aktie
WKN DE: A1W9Q3 / ISIN: JP3117700009
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ashikaga stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ashikaga lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Ashikaga für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 28,32 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 23,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 61,80 Milliarden JPY – ein Minus von 25,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ashikaga 83,44 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 114,66 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 89,03 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 261,15 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 402,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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