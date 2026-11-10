Ashikaga Holdings Aktie

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WKN DE: A1W9Q3 / ISIN: JP3117700009

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ashikaga veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ashikaga wird am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 28,11 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,40 Prozent erhöht. Damals waren 22,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ashikaga in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 57,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 93,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 120,01 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 89,03 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 246,20 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 402,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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