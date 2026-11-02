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WKN DE: A2AR23 / ISIN: US0441861046

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ashland Global legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ashland Global veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,27 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,710 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 501,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 478,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,50 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -18,230 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,87 Milliarden USD, gegenüber 1,82 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion Finanzen.net

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