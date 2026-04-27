Ausblick: Ashland Global stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ashland Global präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,962 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ashland Global in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 485,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 479,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -18,230 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,85 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,82 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at