Ashland Global Holdings Aktie
WKN DE: A2AR23 / ISIN: US0441861046
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ashland Global zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ashland Global lässt sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ashland Global die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,238 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ashland Global noch -3,500 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 402,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,95 USD, gegenüber -18,230 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,82 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ashland Global Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: Ashland Global zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ashland Global Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Ashland Global Holdings Inc
|51,00
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.