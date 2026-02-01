Ausblick: Ashland Global zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ashland Global lässt sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ashland Global die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,238 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ashland Global noch -3,500 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 402,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,95 USD, gegenüber -18,230 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at