Ashoka Buildcon Aktie
WKN DE: A1W28C / ISIN: INE442H01029
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Ashoka Buildcon gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ashoka Buildcon wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ashoka Buildcon 23,32 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 26,30 Prozent auf 17,60 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,33 INR, gegenüber 60,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 69,25 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 90,23 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ashoka Buildcon Ltd
|
29.01.26
|Ausblick: Ashoka Buildcon gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.11.25
|Ausblick: Ashoka Buildcon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Ashoka Buildcon präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Ashoka Buildcon Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Ashoka Buildcon Ltd
|144,45
|-2,20%