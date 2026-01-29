Ausblick: Ashoka Buildcon gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ashoka Buildcon wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ashoka Buildcon 23,32 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 26,30 Prozent auf 17,60 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,33 INR, gegenüber 60,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 69,25 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 90,23 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at