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WKN DE: A1W28C / ISIN: INE442H01029

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ashoka Buildcon stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ashoka Buildcon wird am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,00 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 80,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 15,40 INR je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ashoka Buildcon in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 19,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 26,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,56 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 60,35 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 62,39 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 90,23 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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