Ashoka Buildcon Aktie
WKN DE: A1W28C / ISIN: INE442H01029
|
20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ashoka Buildcon stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ashoka Buildcon wird am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,00 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 80,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 15,40 INR je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ashoka Buildcon in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 19,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 26,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,56 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 60,35 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 62,39 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 90,23 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ashoka Buildcon Ltd
|
20.05.26
|Ausblick: Ashoka Buildcon stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: Ashoka Buildcon gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Ashoka Buildcon Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Ashoka Buildcon Ltd
|126,75
|1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Zahlen: ATX geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Asien gaben zur Wochenmitte nach.