Ausblick: Asia Vital Components präsentiert Quartalsergebnisse

Asia Vital Components wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 17,18 TWD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 184,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 6,03 TWD je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 47,74 Milliarden TWD – das würde einem Zuwachs von 128,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 20,90 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 49,40 TWD, gegenüber 21,21 TWD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 139,45 Milliarden TWD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 71,76 Milliarden TWD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at