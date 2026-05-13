Ausblick: Asia Vital Components stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asia Vital Components wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 19,86 TWD. Das entspräche einem Zuwachs von 139,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 8,28 TWD erwirtschaftet wurden.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 112,18 Prozent auf 49,51 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,33 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 91,90 TWD, wohingegen im Vorjahr noch 49,17 TWD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 224,55 Milliarden TWD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 139,64 Milliarden TWD waren.

Redaktion finanzen.at