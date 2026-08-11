Asia Vital Components Aktie
WKN: A0DNJY / ISIN: TW0003017000
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Asia Vital Components vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Asia Vital Components lässt sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Asia Vital Components die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 21,81 TWD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asia Vital Components noch ein Gewinn pro Aktie von 10,30 TWD in den Büchern gestanden.
16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 69,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,59 Milliarden TWD. Dementsprechend gehen die Experten bei Asia Vital Components für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 50,07 Milliarden TWD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 96,03 TWD, gegenüber 49,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 219,46 Milliarden TWD geschätzt, nachdem im Vorjahr 139,64 Milliarden TWD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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