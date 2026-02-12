Asiakastieto Group Aktie

Asiakastieto Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QWU / ISIN: FI4000123195

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Asiakastieto Group legt Quartalsergebnis vor

Asiakastieto Group wird am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,176 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 780,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 EUR erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 38,8 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,747 EUR im Vergleich zu 0,510 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 152,3 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 150,4 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Asiakastieto Group Plc

mehr Nachrichten