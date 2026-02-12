Asiakastieto Group Aktie
Ausblick: Asiakastieto Group legt Quartalsergebnis vor
Asiakastieto Group wird am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,176 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 780,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 EUR erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 38,8 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,747 EUR im Vergleich zu 0,510 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 152,3 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 150,4 Millionen EUR.
