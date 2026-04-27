Ausblick: Asiakastieto Group legt Quartalsergebnis vor

Asiakastieto Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,226 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 151,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Asiakastieto Group 0,090 EUR je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Asiakastieto Group nach den Prognosen von 6 Analysten 38,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,7 Millionen EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,03 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,570 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 158,1 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 152,7 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at