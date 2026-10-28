Asiakastieto Group Aktie
WKN DE: A14QWU / ISIN: FI4000123195
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Asiakastieto Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Asiakastieto Group wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,293 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Asiakastieto Group einen Gewinn von 0,220 EUR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Asiakastieto Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 38,5 Millionen EUR im Vergleich zu 37,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,570 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 158,3 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 152,7 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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