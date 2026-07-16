Asiakastieto Group Aktie
WKN DE: A14QWU / ISIN: FI4000123195
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Asiakastieto Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Asiakastieto Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,197 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,16 Prozent auf 39,9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,969 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,570 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 158,3 Millionen EUR, gegenüber 152,7 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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