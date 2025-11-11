Ausblick: Asics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asics lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Asics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 39,60 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 25,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 31,52 JPY erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 183,26 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Asics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 217,32 Milliarden JPY aus.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 125,40 JPY, gegenüber 88,30 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 798,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 678,53 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

