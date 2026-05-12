Ausblick: Asics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Asics lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 55,49 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asics noch ein Gewinn pro Aktie von 44,26 JPY in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 208,31 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 253,30 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 165,85 JPY, gegenüber 138,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 965,32 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 810,92 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at