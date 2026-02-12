Ausblick: Asics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asics lädt am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,95 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Asics -1,590 JPY je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Asics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 178,81 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,81 Prozent gesteigert.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 128,73 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 88,30 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 804,93 Milliarden JPY, gegenüber 678,53 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at