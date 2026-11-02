ASK Automotive Aktie
WKN DE: A3E1YU / ISIN: INE491J01022
|
02.11.2026 07:01:06
Ausblick: ASK Automotive präsentiert Quartalsergebnisse
ASK Automotive wird am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 4,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,05 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 32,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,96 Milliarden INR gegenüber 10,54 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,81 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,08 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 51,05 Milliarden INR, gegenüber 41,37 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASK Automotive Limited Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: ASK Automotive präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: ASK Automotive präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: ASK Automotive vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ASK Automotive Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|ASK Automotive Limited Registered Shs
|568,85
|-2,09%