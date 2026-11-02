ASK Automotive Aktie

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WKN DE: A3E1YU / ISIN: INE491J01022

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: ASK Automotive präsentiert Quartalsergebnisse

ASK Automotive wird am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 4,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,05 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 32,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,96 Milliarden INR gegenüber 10,54 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,81 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,08 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 51,05 Milliarden INR, gegenüber 41,37 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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