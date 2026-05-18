Ausblick: ASK Automotive vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ASK Automotive präsentiert am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass ASK Automotive im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,90 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,92 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ASK Automotive in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 10,71 Milliarden INR im Vergleich zu 8,50 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,16 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 12,56 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 40,65 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 35,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at