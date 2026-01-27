Ausblick: ASK Automotive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ASK Automotive wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,15 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,45 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 15,40 INR je Aktie, gegenüber 12,56 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 39,85 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 35,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at