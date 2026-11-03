Ausblick: Asker Healthcare Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asker Healthcare Group Registered stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,570 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 54,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Asker Healthcare Group Registered 0,370 SEK je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,72 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,13 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,81 SEK je Aktie, gegenüber 1,25 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 19,32 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 16,79 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net