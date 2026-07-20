Ausblick: Asker Healthcare Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Asker Healthcare Group Registered präsentiert in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,660 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asker Healthcare Group Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 SEK in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,66 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 16,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,99 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,83 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,25 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 19,06 Milliarden SEK, gegenüber 16,79 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at