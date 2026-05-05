Ausblick: Asker Healthcare Group Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Asker Healthcare Group Registered wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,557 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 193,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 SEK je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,44 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 11,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,00 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,25 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 18,97 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 16,79 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at