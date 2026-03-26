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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: ASKUL präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ASKUL präsentiert am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -58,480 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 25,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 79,43 Milliarden JPY – ein Minus von 34,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASKUL 120,90 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -117,532 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 95,45 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 409,43 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 481,10 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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