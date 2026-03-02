Ausblick: ASM International NV NY Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ASM International NV NY Registered wird am 03.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,29 USD gegenüber 4,91 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll ASM International NV NY Registered mit einem Umsatz von insgesamt 806,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 863,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,56 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,51 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 15,09 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,68 Milliarden USD, gegenüber 3,17 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at