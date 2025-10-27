Ausblick: ASM International NV NY Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ASM International NV NY Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,26 USD. Dies würde einem Zuwachs von 48,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ASM International NV NY Registered 2,87 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,71 Prozent auf 921,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ASM International NV NY Registered noch 855,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,12 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 15,09 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 3,70 Milliarden USD, gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahr.

