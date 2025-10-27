ASM International NV NY Registered Shs Aktie
WKN DE: A0X96X / ISIN: USN070451026
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: ASM International NV NY Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ASM International NV NY Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,26 USD. Dies würde einem Zuwachs von 48,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ASM International NV NY Registered 2,87 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,71 Prozent auf 921,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ASM International NV NY Registered noch 855,3 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,12 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 15,09 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 3,70 Milliarden USD, gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASM International NV NY Registered Shsmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: ASM International NV NY Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: ASM International NV NY Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: ASM International NV NY Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: ASM International NV NY Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)