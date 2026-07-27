ASM International NV NY Registered Shs Aktie
WKN DE: A0X96X / ISIN: USN070451026
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: ASM International NV NY Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ASM International NV NY Registered gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,91 Prozent auf 1,15 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 947,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 25,82 USD, während im vorherigen Jahr noch 16,67 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,63 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,58 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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