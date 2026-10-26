ASM International NV NY Registered Shs Aktie

ASM International NV NY Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X96X / ISIN: USN070451026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 07:01:06

Ausblick: ASM International NV NY Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASM International NV NY Registered wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ASM International NV NY Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 9,19 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 34,44 Prozent auf 1,26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte ASM International NV NY Registered noch 934,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,91 USD, gegenüber 16,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 4,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASM International NV NY Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu ASM International NV NY Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASM International NV NY Registered Shs 685,00 -0,72% ASM International NV NY Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen