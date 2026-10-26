Ausblick: ASM International NV NY Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASM International NV NY Registered wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ASM International NV NY Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 9,19 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 34,44 Prozent auf 1,26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte ASM International NV NY Registered noch 934,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,91 USD, gegenüber 16,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 4,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at