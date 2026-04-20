ASM International NV NY Registered Shs Aktie
WKN DE: A0X96X / ISIN: USN070451026
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: ASM International NV NY Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ASM International NV NY Registered veröffentlicht am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,88 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,620 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ASM International NV NY Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 970,3 Millionen USD im Vergleich zu 883,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 22,29 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,67 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 4,31 Milliarden USD, gegenüber 3,58 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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