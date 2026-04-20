Ausblick: ASMI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ASMI gibt am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,17 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ASMI -0,590 EUR je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 839,2 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 836,7 Millionen EUR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,16 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 14,77 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,70 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,17 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at