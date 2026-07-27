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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: ASMI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ASMI präsentiert in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,12 EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 998,1 Millionen EUR – ein Plus von 19,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASMI 835,6 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,32 EUR, gegenüber 14,77 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 4,01 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,17 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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