Ausblick: ASMI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ASMI wird sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,10 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,39 Prozent verringert. Damals waren 7,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 38,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 800,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei ASMI für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,11 Milliarden EUR aus.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23,58 EUR je Aktie, gegenüber 14,77 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 4,18 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 3,17 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at