Ausblick: ASMI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ASMI lädt am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,84 EUR aus. Im letzten Jahr hatte ASMI einen Gewinn von 4,60 EUR je Aktie eingefahren.
9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 690,3 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 809,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,94 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 13,95 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden EUR, gegenüber 2,93 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
