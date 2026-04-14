Ausblick: ASML gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ASML lädt am 15.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass ASML im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,69 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,31 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ASML in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 10,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,04 USD, gegenüber 27,91 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 35 Analysten auf durchschnittlich 44,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,87 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at