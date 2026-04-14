ASML Aktie

ASML für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Historisch
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 07:01:06

Ausblick: ASML gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ASML lädt am 15.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass ASML im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,69 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,31 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ASML in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 10,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,04 USD, gegenüber 27,91 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 35 Analysten auf durchschnittlich 44,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,87 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs

mehr Nachrichten