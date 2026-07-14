ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Vor Quartalszahlen
|
14.07.2026 07:10:07
Ausblick: ASML NV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ASML NV wird am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,89 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ASML NV ein EPS von 5,90 EUR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 27 Analysten einen Zuwachs von 15,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,90 Milliarden EUR gegenüber 7,69 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 37 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 32,27 EUR aus. Im Vorjahr waren 24,73 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 37 Analysten im Durchschnitt 39,60 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 32,67 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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|01.07.26
|ASML NV Buy
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|10.07.26
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|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.07.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 517,40
|-0,29%
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